Москва, 20 февраля, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Значительная часть жителей России — 58% — считает, что другие государства представляют для страны реальную военную угрозу. При этом 34%, напротив, придерживаются мнения, что военное вторжение в РФ маловероятно. Такие данные приводит в опросе, проведенном в преддверии Дня защитника отечества, «Левада-центр».

Huanqiu.com Объединенные силы ВС США и Южной Кореи

Российские вооруженные силы способны дать отпор возможному противнику в случае нападения — в этом уверены 84% респондентов, однако 10% потенциалу армии РФ не доверяют.

61% опрошенных считает, что их родственникам стоит пройти службу в армии. При этом 23% ответили, что предпочли бы найти для близких способ избежать срочной службы.

Более половины жителей России (58%) поддерживают всеобщую воинскую обязанность, в поддержку перехода к формированию армии на контрактной основе высказались 37%. Появление в РФ коммерческих войск одобряют только 28% опрошенных.