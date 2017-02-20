Москва, 20 февраля, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Рубль на прошлой неделе снова обновил максимум к доллару. Котировки пары USD/RUB снижались до отметки 56,52. Но удержаться на достигнутом российская валюта не смогла и растеряла большую часть заработанного. Давление оказали, в том числе, комментарии главы Минэкономразвития РФ о том, что укрепление рубля было временным, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«На предстоящей неделе у рубля будет еще меньше поводов для укрепления. Во-первых, на рынке явно началась фиксация прибыли по коротким позициям по паре USD/RUB. Во-вторых, к завершению подходит налоговый период (следующая неделя короткая и большинство экспортеров уже запаслись рублями для платежей). В третьих, нефть остается в пределах ранее установившегося диапазона и имеет шансы на падение, если данные по коммерческим запасам в США и объемам добычи будут демонстрировать рост показателя. В четвертых, в последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что между РФ и США все не слишком гладко», — пояснила Рогова.

«Таким образом, пара USD/RUB может продемонстрировать рост в район уровня 58,60 с дальнейшей целью на отметке 59,20», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, официальные курсы валют, установленные Центробанком РФ на 20 февраля, составляют 57,63 руб. за американскую валюту и 61,44 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 46 и 79 копеек соответственно.