Владивосток, 20 февраля, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Выдача льготных потребительских кредитов для получателей дальневосточных гектаров начнётся в течение месяца. Такое заявление сделал полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. На запуск продукта Фонд развития Дальнего Востока направит 6 миллиардов рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Известно, что финансирование в размере 6 миллиардов рублей пойдёт на фондирование «Почта банка» и Внешэкономбанка, которые будут организовывать работу по выдаче льготных потребительских кредитов получателям дальневосточных гектаров, причём как по частным, так и по коллективным заявкам.

«Ставки начинаются от 8,5%. В течение месяца мы постараемся этот продукт уже выпустить, — добавил Юрий Трутнев. — Там есть такие, скажем, сервисы дополнительные, например, связанные с предложением, что именно купить. Будет организована электронная торговая площадка, потому что мы деньги на руки отдавать людям не планируем. Мы считаем, что деньги должны пойти целевым образом именно на освоение гектара, иначе не дай Бог уйдут куда-нибудь не туда».

По словам гендиректора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекунова, от заинтересованных в реализации программы банков уже поступили заявки на сумму в 6 миллиардов рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 1 июня 2016 года, профильные органы Приморского края получили около 20 тысяч заявлений в рамках реализации программы по выделению в безвозмездное пользование земельных участков на Дальнем Востоке.

На минувшей неделе, 15 февраля, Юрий Трутнев поручил полпредству и органам прокуратуры проверить действия чиновников Шкотовского района Приморья, где граждане с ноября 2016 года не могут получить 81 гектар в рамках федеральной программы. Такая задержка обусловлена бездействием муниципальных властей, которые заявили о своих правах на указанные земельные участки только после того, как на них поступила коллективная заявка.