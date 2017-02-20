Москва, 20 февраля, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Торги по нефти 17 февраля завершились в недельном минусе на уровне $55,71. За неделю потери составили 1,57%. Цена на нефть продемонстрировала разнонаправленную динамику. В первой половине дня стоимость снизилась до $55,07, во второй — восстановилась до $55,82.

drpepperscott230 Нефть

Позитивное влияние на нефтяной рынок оказали заявления представителей ОПЕК о возможном продлении срока действия сделки о снижении добычи между членами картеля и другими странами на полгода, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Увеличение нефтяных буровых установок не оказало влияния на рынок. Согласно еженедельным данным Baker Hughes, за минувшую неделю число буровых установок в США выросло на 10 штук, до 751 единицы. В годовом выражении они выросли на 237 штук. В том числе количество нефтяных установок увеличилось на 6, до 597, газовых — на 4, до 153.

Сегодня, 20 февраля, баррель Brent стоит $55,83 (+0,22%). Покупатели по-прежнему настроены на дальнейший рост цен на нефть. На ближайшие два дня целевая область остаётся на уровнях $56,85 — $57,42.