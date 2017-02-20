Москва, 20 февраля, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Российская валюта завершила предыдущую неделю потерями. Она подешевела к доллару США на 0,15%, к евро — на 0,97%. В первой половине недели иностранные валюты обновили многомесячные минимумы. Рубль отвязался от нефти и дорожал к ним без фундаментальных причин, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара снизился до 56,55 руб., курс евро — до 59,79 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

15 февраля их падение остановил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил о возможном обсуждении темы рубля главой государства и руководителем Минэкономики. Курс доллара тут же взлетел к уровню 57,91 руб., курс евро — к 61,13 руб.

16 февраля доллар США торговался в боковом тренде, а евро продолжил укрепляться на общем фоне ослабления американского доллара. 17 февраля торги на Мосбирже открылись ростом по доллару и евро. Рубль подешевел на фоне снижения нефтяных котировок. Через три часа после открытия торгов падение курса рубля ускорилось. Участники рынка покупали валюты после заявлений главы Минэкономразвития Максима Орешкина относительно текущего курса рубля. Министр журналистам заявил, что недавнее укрепление рубля носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами. В ближайшее время ожидается его некоторое ослабление, а затем — стабилизация.

С 15 февраля интерес к рублю заметно снизился. Дмитрию Пескову и Максиму Орешкину удалось на время остановить укрепление российской валюты. По итогам недели в паре доллар/рубль сформировался разворотный паттерн (молот). Если рынок начнёт его отрабатывать, то покупатели нацелятся на 60,45 руб.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева 17 февраля заявила, что Банк России не видит рисков для финансовой стабильности от укрепления рубля и сохранит фокус на снижении инфляции. Максим Орешкин заявил, что его ведомство не планирует никаких изменений в действиях в связи с укреплением рубля.

Сегодня, 20 февраля, баррель Brent стоит $55,79 (+0,14%). За счет ослабления рубля баррель подорожал с 3141 до 3259 руб. Рубль скорректировался к доллару и евро. Настало время проверить намерения покупателей двигаться выше, чтобы окончательно переломить бычий тренд по рублю. Для этого им нужно во время налогового периода и роста цен на нефть не дать опуститься курсу доллара ниже 57,55 руб., евро — 60,94 руб. При прохождении этих уровней укрепление рубля вновь усилится. Сегодня можно рассматривать движение против пятничного ралли иностранных валют. По доллару цель 58,00 руб., по евро — 61,40 руб.