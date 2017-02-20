Берёзовский, Свердловская область, 20 февраля, 2017, 08:20 — ИА Регнум. На Среднем Урале в Берёзовском неизвестные продавали ничего не подозревавшим покупателям чужие земельные участки, расположенные в садовом обществе № 127 «Дачник». По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

В результате прокурорской проверки было установлено, что свою противоправную деятельность злоумышленники осуществляли с октября по декабрь 2015 года. Они якобы через свою знакомую в ФГБУ «ФКП Росреестра» регистрировали участки в свою собственность, а затем, привлекая покупателей низкой ценой, продавали им участки. Так, например, участок стоимостью 142 тысячи рублей они используя поддельные документы реализовали за 50 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено также и в отношении чиновницы, которая помогала оформлять документы. Всего на данный момент установлено порядка 20 эпизодов продажи садовых участков, которые на самом деле находятся в собственности других людей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале лета прошлого года за незаконную продажу земельных участков были осуждены бывшие чиновники Среднеуральска, которые таким образом нанесли ущерб бюджету на сумму 77 миллионов рублей. Однако они продавали по заниженной стоимости пустые земли под дачное строительство.