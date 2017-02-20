Берлин, 20 февраля, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Истребители ВВС Германии сопровождали пассажирский самолет Boeing-777 компании Jet Airways, летевший по маршруту Мумбаи — Лондон. Об этом сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.

Edizon.net Boeing-777 Jet Airways

Инцидент произошел в четверг, 16 февраля, в небе над Кельном.

«С индийским самолетом, следовавшим из Мумбая в Лондон с 300 пассажирами, была потеряна связь, — говорится в сообщении. — В этот момент он летел над территорией Германии».

Отмечается, что представители службы управления воздушным движением Германии в качестве меры предосторожности подняли в воздух два истребителя для сопровождения пассажирского воздушного судна.

Индийским летчикам, управлявшим Boeing-777, позже удалось по экстренной связи установить контакт с «воздушными властями» Германии.

По данному факту проводится проверка.