Горно-Алтайск, 20 февраля, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Авиаслужбы Республики Алтай не были уведомлены о полете вертолета Robinson R-66, потерпевшего крушение 12 февраля в акватории Телецкого озера. Об этом 20 февраля сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

AJEL Правосудие

«В ходе расследования установлено, что органы организации воздушного движения не получали уведомление о полете 12 февраля 2017 года вертолета Робинсон Р-66 в районе его предполагаемого места крушения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующий день после крушения воздушного судна в районе берега водоема было обнаружено тело Елены Ракитской — супруги пилота вертолета Дмитрия Ракитского. В ходе поисковых работ на месте крушения были найдены предметы, находившиеся на борту вертолета — откидная крышка переднего правого сидения и три чехла.

Как отмечают следователи, основные версии крушения вертолета — ошибка пилота, сложные погодные условия и техническая неисправность. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на борту вертолета Robinson, потерпевшего крушение над Телецким озером в Республике Алтай, находились пилот Дмитрий Ракитский и его жена Елена, бизнесмен Анатолий Банных, бейсджампер Глеб Вореводин, директор вертолетного клуба Heli Club Мария Козинцева. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).