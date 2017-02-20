Екатеринбург, 20 февраля, 2017, 08:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге завершена эпопея с признанием депутата законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера банкротом. Суд официально определил размер его доходов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте на службу

Илья Гаффнер прославился в январе 2015 года. Тогда депутат от «Единой России» публично посоветовал гражданам меньше есть в кризис, экономить на еде. Этот его совет вызвал волну возмущения в регионе, также своё негодование высказали граждане и из других территорий страны. Затем в скандале оказался замешан и его сын, которого заподозрили в попытке кражи колёс.

Дело о банкротстве Гаффнера всплыло в конце 2015 года. Поводом стал долг перед банком на сумму более 100 млн рублей. В июле 2016 года суд признал его банкротом.

Несмотря на это решение суда, в сентябре его снова избрали депутатом областного Заксобрания. А затем гражданин Гаффнер подал ходатайство о выделении ему денег на проживание. Суд установил, что депутат официально нигде не работает, и постановил выделять ему ежемесячно порядка 10 тыс. рублей. Также примерно по такой же сумме будет выделяться на каждого из троих его детей.