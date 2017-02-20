Пекин, 20 февраля, 2017, 08:02 — ИА Регнум. В Китае к началу 2018 года завершатся работы по созданию прототипа суперкомпьютера производительностью 1 эксафлопс, он получит название «Тяньхэ-3» (Tianhe-3), пишет газета China Daily со ссылкой на представителя Национального центра суперкомьютеров (Тяньцзинь) Мэн Сянфэя.

Тяньхэ-2

По его словам, новый компьютер, полностью созданный с помощью китайских технологий и комплектующих, сможет утвердить статус Китая как лидера в сфере супермощных компьютеров. «Тяньхэ-3» поможет решать самые сложные научные задачи с «гораздо более большой точностью, скоростью и иным масштабом, чем ранее.

На полную мощность машина, оборудованная китайской операционной системой, сможет выйти к 2020 году. Один эксафлопс равен тысяче петафлопс или квинтиллиону (10 в 18 степени вычислительных операций с плавающей запятой в секунду).

Глава Национального центра суперкомьютеров в Тяньцзине Лю Гуанмин пояснил, что ежегодная экономическая выгода от использования «Тяньхэ-3» составит почти $1,5 млрд. Ранее самым мощным компьютером мира стал китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight мощностью 93 петафлопс, вторым в рейтинге ТОП-500 стал также китайский компьютер — «Тяньхэ-2» со скоростью вычислений 33,9 петафлопс.