Могадишо, 20 февраля, 2017, 08:01 — ИА Регнум. По меньшей мере 22 человека погибли и более 20 получили ранения 19 февраля в результате теракта на оживленном рынке в столице Сомали, сообщает Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Группировка

Грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на оживленном рынке в Могадишо. «Взрыв произошел в час пик», — заявил комиссар района Абдулахи Ахмед.

По горячим следам была проведена спецоперация, в ходе которой было задержано четверо подозреваемых, связанных с боевиками из «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако ни одна из группировок пока не взяла ответственность за теракт.

Нападение в Могадишо — это первый крупный теракт с тех пор, как 8 февраля был избран новый президент Сомали Мохамед Абдуллахи.