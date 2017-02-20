«Барселона» переиграла «Леганес» в матче чемпионата Испании
Барселона, Испания, 20 февраля, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Футболисты «Барселоны» на своем поле переиграли «Леганес» в матче двадцать третьего тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 19 февраля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, завершилась со счетом 2:1.
Героем встречи в составе хозяев площадки стал аргентинский нападающий сине-гранатовых Лионель Месси, оформивший дубль.
После двадцати трех матчей в чемпионате Испании «Барселона» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 51 очко. Клуб «Леганес», набравший 18 баллов, расположился на семнадцатой позиции.
Чемпионат Испании. 23-й тур
«Барселона» (Барселона) — «Леганес» (Леганес) — 2:1.
Читайте также: «Вильярреал» не смог обыграть «Малагу»
"Гранада» переиграла «Лас-Пальмас» в матче чемпионат Испании