Челябинск, 20 февраля, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Житель города Еманжелинска, Челябинской области оштрафован за размещение в социальной сети изображений нацистской символики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Фемида

«Прокуратурой города Еманжелинска в ходе мониторинга данных, опубликованных в сети Интернет, установлено, что в 2017 году житель Еманжелинска, 1980 года рождения, разместил в социальной сети «Вконтакте» на личной странице, находящейся в открытом доступе, изображение нацистской свастики», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку информации о демонстрации нацистских символов в открытом доступе в интернете. После проверки надзорное ведомство возбудило административное дело. Правонарушение, совершённое еманжелинцем, подпадает под статью о пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики — часть 1 статьи 20.3 КоАП.

14 февраля суд вынес постановление о штрафе: житель Еманжелинска выплатит штраф в размере тысячи рублей. В прокуратуре уточнили, что к настоящему моменту нарушение правовых норм устранено.

Отметим, это не единственный факт попытки пропагандировать нацизм в Челябинской области. За последний год с небольшим зафиксировано несколько подобных случаев. В ноябре 2015 года в Челябинске суд Металлургического района оштрафовал местного жителя за пропаганду фашистской символики. Через месяц за пропаганду и демонстрацию свастики десять суток ареста получил ещё один челябинец — глава местного спортивного клуба.

А в декабре 2016 — январе 2017 года за размещение на странице в соцсети фотографий с изображением нацистской символики семь суток под арестом провел 28-летний челябинец. Он демонстрировал пользователям интернета нацистскую атрибутику неоднократно — в 2010 и в 2014 году.

Отметим, что в регионе пропаганда нацизма встречается не только в интернете. В 2014 году жители южноуральской столицы были возмущены демонстрацией нацистской атрибутики в Челябинском государственном краеведческом музее. С 29 января по 31 марта 2014 года была анонсирована и открыта выставка «Ордена мира», на которой среди прочих экспонатов были обнаружены кресты со свастикой. После анонса выставки организаторами мероприятия, некоторые региональные СМИ написали: «Железные кресты выдавали солдатам Третьего рейха за сбитые русские истребители».

После обращения челябинского регионального отделения общественного движения «Суть времени» к директору музея Владимиру Богдановскому один из нацистских крестов был снят с выставки.