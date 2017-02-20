Астрахань, 20 февраля, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Жители двух сёл Приволжского района Астраханской области выступили против строительства мусорного полигона и мусороперерабатывающего завода вблизи их места проживания. Под коллективным обращением подписались более 1,1 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ 20 февраля, на планы местных властей активистам пожаловались жители сёл Бирюковка и Кульпа.

Onf.ru Сельская дорога

Как говорят сами сельчане, участок земли, на котором планируется возвести завод, — единственный, где пасется их скот, а животноводством у них занимается примерно половина населения. Кроме того, по всему участку расположены водогоны, а вблизи протекают река Бушма и ерик Калмыцкий. Дорога из Астрахани к участку, переданному в аренду для строительства полигона, проходит через село.

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В новой системе обращения с ТБО множество «болевых точек»

Чтобы начать строительство на земельном участке площадью 101 га, расположенном в 800 м южнее села Бирюковка, местные власти намереваются перевести часть земель сельскохозяйственного назначения в разряд земель промышленности. Однако в ходе массового схода местные жители высказались категорически этого, а также просили им выделить на этом месте земельные паи для выпаса скота, растениеводства или под жилое строительство. Свое несогласие они объясняли тем, что полигон ТКО принесет непоправимый экологический ущерб окружающим водоемам, земле и здоровью граждан. Не убедили сельчан и доводы представителя инвестора о новых технологиях и выгодах по налогам.

«Само собой, инвесторам удобно было бы вложить как можно меньше средств — не строить дорогу, не тянуть коммуникации, создав предприятие вблизи населенного пункта, но не учитывать мнение местных жителей в этом вопросе нельзя», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ Наиля Никитина.

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Отвечать за мусор в Астраханской области будет регоператор из Волгограда

Достучаться до местных властей жителям сел удалось. Чиновники объявили, что услышали мнение жителей и пообещали, что строительства полигона и завода в этом месте не будет. А вопрос по переводу земель сельхозназначения в промышленную категорию будет решаться на публичных слушаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, «мусорная» проблема пока не теряет своей актуальности для Астраханской области. Особенно она обострилась в Астрахани осенью прошлого года. Недовольные «мусорным апокалипсисом» горожане даже грозились отправить мэра в отставку. В настоящее время определены региональные операторы, которые придут на смену нерадивым организациям и будут отвечать за сбор и утилизацию мусора в Астраханской области. Обе организации — ООО «ЭкоЦентр» и ООО «Чистая среда» — входят в группу компаний «Чистый город».