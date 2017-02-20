Вашингтон, 20 февраля, 2017, 07:44 — ИА Регнум. В Нью-Йорке в ближайшее время может состояться встреча бывших американских чиновников с высокопоставленными представителями Северной Кореи. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Объединённая зона безопасности. Граница КНДР и Республики Корея

«Ведутся приготовления для визита высокопоставленных представителей Северной Кореи в США для переговоров с бывшими официальными лицами США, — говорится в сообщении издания. — Эта встреча станет первой за более чем 5 лет, а также сигналом, что Пхеньян видит «потенциальную возможность» для работы с администрацией Дональда Трампа».

При этом газета отмечает, что подготовку этой встречи осложняет ряд таких инцидентов, как последние испытания северокорейской баллистической ракеты, а также убийство сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына в Малайзии.

По данным источника издания, власти Северной Кореи выразили заинтересованность во встрече, которая еще не утверждена. Однако, представителям КНДР еще предстоит решить вопрос с правом на въезд в США. Если делегация из Северной Кореи получит визы, то это будет косвенно свидетельствовать об одобрении со стороны Вашингтона, считает газета.

Представители Белого дома, в свою очередь, заявили, что не планируют встречаться с высокопоставленными чиновниками Северной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон готов использовать весь спектр своего арсенала, включая ядерное оружие, чтобы в случае необходимости защитить своих союзников, Японию и Южную Корею, от действий Северной Кореи.