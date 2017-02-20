Пекин, 20 февраля, 2017, 07:41 — ИА Регнум. В воскресенье прошла двадцатая годовщина смерти бывшего китайского лидера Дэн Сяопина, одного из крупнейших китайских политических деятелей прошлого века. В честь памятной даты, 20 февраля обозреватель издания Global Times дает оценку его деяний.

Junshi.xilu.com Дэн Сяопин и Мао Цзедун

По мнению издания, Дэн Сяопин был одним из самых выдающихся политиков двадцатого столетия, «архитектором реформ и политической открытости». За годы, пока Дэн оказывал влияние на Китай, страна прошла путь от начала реформ и открытости до взрывного экономического роста 90-х годов. При этом, Дэн в то же самое время оставался противоречивым политиком. Однако, чем больше проходит времени, тем больше хвалебных отзывов он получает как внутри страны, так и за ее пределами, заявляет Global Times.

«Погоня за независимостью и процветанием стала главным мотивом современного Китая. Кто бы не реализовал модернизацию Китая на базисе индустриализации, всегда будет позитивной фигурой, многим пожертвовавшей во имя Китая», — заявляет обозреватель.

«С этой точки зрения и Мао Цзэдун, и Дэн Сяопин выполнили свои исторические миссии. Политика реформ и открытости Дэн Сяопина имеет большую значимость, чем любые другие революции в мире. Большинство социальных завоеваний, достигнутых во время революции, как водится, оплачивалось ценой больших социальных издержек и неудач. С другой стороны, реформы обычно даются меньшей кровью, но рискуют провалиться из-за сильного общественного сопротивления. Успех реформ в истории всегда редок, как в Китае, так и за его пределами», — оценивает издание роль в истории Китая наследие двух крупнейших политиков страны.

При этом, по мнению газеты, именно Дэн Сяопин сумел найти баланс между левым и правым уклоном, позволив найти единственно приемлемый и успешный путь развития Китая, уведя страну от «левого уклона».

«Однако это не все заслуги Дэна. После прощания с левачеством, нация столкнулась с распространением западных ценностей. Тогда Дэн заявил Четыре базовых принципа, дабы уберечь Китай от скатывания в другую крайность», — развивает мысль обозреватель. «Величие Дэн Сяопина лежит в его успехе. Он подарил грядущим поколениям богатое политическое население. Он осуществил китайскую модернизацию, изменил социальный ландшафт страны, крепко поставив страну на путь развития» , — подытоживает газета.

Напомним, что Дэн Сяопин является одним из самых популярных политиков в Китае. Он стал ядром второго поколения китайских руководителей. Он заложил принцип наследования власти в Китае, действующий и по сей день. Он также является архитектором китайских реформ и построения «социализма с китайской спецификой», позволив Китаю стать одной из самых быстрорастущих экономик мира. Несмотря на наличие личных счетов к своему предшественнику Мао Цзэдуну после «культурной революции», Дэн Сяопин отказался идти по пути хрущевской «десталинизации» в отношении к Мао Цзэдуну.