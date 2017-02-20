Москва, 20 февраля, 2017, 07:39 — ИА Регнум. В России специалисты военно-промышленного комплекса со следующего года начнут разрабатывать интеллектуальное вооружение. С таким заявлением выступил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

Высокие технологии

«Новая программа вооружения — мы с 2018 года переходим на неё, до 2025 года будем по ней работать — это уже программа интеллектуальных вооружений, робототехнических средств», — заявил вице-премьер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рогозин заявил, что в России разрабатываются новые межконтинентальные баллистические ракеты, способные преодолеть любую противоракетную оборону США. Российская армия скоро получит это новое оружие. Да и на сегодняшний момент американская система ПРО «не представляет для нас» большой угрозы, отметил вице-премьер.