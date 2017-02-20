Берлин, 20 февраля, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Специальный представитель президента США в международной коалиции против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретт Макгерк признал ведущую роль Турции и России в обеспечении режима прекращения огня в Сирии, сообщает Anadolu.

Обочина

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Макгерк заявил, что прежняя администрация США не приложила достаточных усилий для деэскалации насилия в Сирии.

«Турция и Россия подходят на роль гарантов перемирия в Сирии, а США, желая им в этом помочь, ищут свое место», — заявил Макгерк.

Напомним, в декабре 2016 года в столице Казахстана Астане состоялись трехсторонние переговоры между Турцией, Россией и Ираном, в ходе которых было достигнуто соглашение о прекращении огня в Сирии, вступившего в силу 30 декабря.

Данное соглашение должно стать прологом к подписанию мирного договора, который положит конец гражданской войне, продолжающейся шесть лет.