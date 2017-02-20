Якутск, 20 февраля, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Президента якутской алмазодобывающей компании АЛРОСА Андрея Жаркова могут поменять, не смотря на то, что до истечения срока его контракта остаётся более года. Вероятным кандидатом, который его заменит, называется экс-глава СОГАЗа и сын бывшего главы администрации президента Сергей Иванов.

(сс) Staselnik Штаб-квартира АК АЛРОСА. г.Мирный

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По информации газеты «Коммерсант», причиной отставки Жаркова стали его разногласия с министерством финансов РФ и представителями акционеров, федеральных и республиканских. Собеседники газеты также отметили, что у нынешнего президента АЛРОСА были сложные отношения с чиновниками, кроме курирующего компанию вице-премьера Юрия Трутнева, но последний не будет выступать и против назначения на должность президента АЛРОСА и Сергей Иванова.

ИА SakhaLife сомневается, что Сергей Иванов возглавит АЛРОСА в случае, если Жарков уйдет досрочно.

«Как правило, решения по кадрам так быстро не принимаются, особенно в столь стратегическом предприятии, как АЛРОСА. Скорее всего, в СМИ намеренно вброшена дезинформация, чтобы общество смотрело в другую сторону. А реальный кандидат на пост президента АЛРОСА, тем временем, находится в тени», — публикует точку зрения издание. СМИ напоминает, что целесообразность кадрового решения по АЛРОСА окончательно принимает один человек — президент России Владимир Путин.

Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM объяснил, что ни Андрей Жарков, ни Сергей Иванов-младший не являются профессиональными специалистами по алмазному бизнесу, а назначаются для проведения в компании политики и стратегии развития, указываемую поставившими их группами лиц.

«Возможные кадровые перестановки связаны и с приватизацией акций АЛРОСА, и с борьбой за влияние на компанию между различными олигархическими и политическими структурами в России. Однако, главную роль играют предстоящие выборы президента России, эти структуры пытаются занять более приближенное к главе государства положение. Как показывает предыдущая практика назначения президентов компании АЛРОСА, то та группа потом и получается ближе к избранному президенту России», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне была в очередной раз поднята тема приватизации акций АЛРОСА, которая в республике воспринимается болезненно. В опубликованном 15 февраля постановлении правительства РФ сообщается о намерении в 2017—2019 годах продать 4% ценных бумаг компании «с координацией продажи акций, находящихся в государственной собственности Якутии и в муниципальной собственности, с возможностью направления на развитие инфраструктуры Якутии денежных средств, поступающих от приватизации акций».

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