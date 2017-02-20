Вашингтон, 20 февраля, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Майкл Флинн, который недавно покинул пост помощника американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, в начале февраля (за неделю до отставки) получил документ, в котором содержались предложения по снятию антироссийских санкций с Москвы, пишет газета New York Times.

Bulzoni.it Майкл Флинн

Также в документе содержались предложения по улучшению отношений между Москвой и Киевом. Издание уточняет имена тех, кто участвовал в передаче документов: бизнес-партнёр американского президента Феликс Сэтер и юрист Майкл Коэн.

Автором предложения является депутат Верховной рады Андрей Артеменко. Как подчёркивается в сообщении, депутат предполагает, что американский президент может поддержать этот план.

В качестве условий значатся вывод с Донбасса «российских войск» и референдум о передачи Крыма в аренду РФ на срок от 50 до 100 лет. По словам депутата, как их передаёт издание, в Москве предложения одобрены высокопоставленными помощниками президента России Владимира Путина.

По данным издания, депутат поясняет, что имеются достоверные сведения об участии президента Украины Петра Порошенко в коррупционной деятельности.

Напомним, Флинн подал в отставку вскоре после того, как его обвинили в переговорах о возможном снятии санкций с России, которые он якобы проводил с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По некоторым данным, которые не были доказаны, Флинн обсуждал вопрос санкций с российским послом до инаугурации Трампа.