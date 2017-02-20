Куала-Лумпур, 20 февраля, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на Ким Чон Нама — сводного брата главы КНДР Ким Чен Ына — опубликована на хостинге Youtube.

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На кадрах видна женщина в белом топе, которая подходит к мужчине, предположительно, Ким Чон Наму, со спины. Несколько мгновений она держит его за голову, затем уходит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на Ким Чон Нама было совершено 13 февраля в аэропорту Малайзии. По пути в больницу мужчина скончался. По предварительным данным, его убили при помощи отравленных игл. Полиции удалось задержать двух женщин, подозреваемых в нападении на Ким Чон Нама. У одной из них был вьетнамский паспорт, у второй — индонезийский.