Москва, 20 февраля, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Ведев, назначенный на эту должность после скандальной отставки бывшего министра Алексея Улюкаева, планирует уйти в отставку уже на этой неделе. Об этом пишет в понедельник, 20 февраля, газета «Известия» со ссылкой на свои источники, близкие к министерству.

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«Ведев подтвердил, что уже написал заявление об уходе, — говорится в сообщении. — Это ключевое кадровое решение, в результате которого меняется блок ведомства, работающий над комплексным планом действий на 2017−2025 г.»

Источник издания подтвердил, что чиновник может в ближайшие дни покинуть ведомство. В свою очередь, официальный представитель Минэкономразвития Елена Лашкина сообщила, что распоряжения правительства РФ по этому вопросу пока не поступало.

В МЭР Ведев курировал департамент бюджетного планирования и государственных программ, а также отвечал за макропрогнозы и статистические данные.

Отмечается, что Минэкономразвития на прошлой неделе сообщило о назначении директором департамента макроэкономического анализа и прогнозирования экс-сотрудницы ЦБ РФ и Минфина РФ Полины Бадасен, на которую возложили функции, ранее выполняемые Ведевым, причем работу ее департамента курирует лично министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 ноября 2016 года глава МЭР Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти». По версии следствия, перед этим Улюкаеву был передан кейс с вознаграждением за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволяла «Роснефти» совершить сделку по приобретению пакета акций «Башнефти».