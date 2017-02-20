Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Футболисты «Ростова» готовятся к ответному поединку со «Спартой», который состоится 23 февраля в Праге. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих, в столицу Чехии команда отправится сразу же из турецкого Белека накануне матча.

Fc-rostov.ru Футболисты «Ростова» на тренировке

Отметим, что тренировка на поле хозяев ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА — «Generali Arena» — состоится в день прилёта жёлто-синих. Опробован пражский газон будет 22 февраля.

Напомним, первый поединок между «Ростовом» и «спартанцами» состоялся 16 февраля на ростовском стадионе «Олимп-2». Футбольная баталия окончилась бесспорной победой хозяев поля — жёлто-синие забили в ворота соперников четыре безответных гола.

«Получился хороший матч по содержанию и результативности. Мы были быстрее соперника и лучше реализовывали моменты. Сегодня можно говорить, что у нас есть стержень. Независимо от соперника, мы понимаем, что в таких матчах высокий уровень, и нужно быть готовыми ментально, физически и технически», — прокомментировал разгромную победу над чехами главный тренер «Ростова» Иван Данильянц.

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