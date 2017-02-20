Барнаул, 20 февраля, 2017, 06:56 — ИА Регнум. Метель и сильный боковой ветер стали причиной сегодняшнего перекрытия многих участков дорог регионального значения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Буран на дороге в Алтайском крае

По данным «Алтайавтодора», со вчерашнего дня перекрытыми для всех видов транспорта остаются: 71-километровый участок трассы К-03 (от Змеиногорска до Рубцовска, с 0 до 71 км.); К-18 Алейск — Чарышское (в границах Усть-Калманского района, с 25 до 83 км, протяженность 58 км); К-09 (от Поспелихи до границы Республики Казахстан, с 9 до 169 км, протяженность 160 км); К-13 (в границе Усть-Пристанского района, с 0 до 116 км, протяженность 116 км); К-18 Алейск-Уржум (с 0 до 26 км, протяженность 26 км); К-19 Шипуново-Краснощеково-Курья (с 78 до 135 км, протяженность 57 км); К-67 Березовка-Верх-Камышенка-Ермачиха (с 0 до 33 км, протяженность 33 км); К-66 (в границах Краснощековского района, с 45 до 53 км, протяженность 8 км); К-13 (в границе Петропавловского района, с 140 до 155 км, протяженность 15 км).

В ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю отмечают, что из ранее закрытых дорог на двух сегодня утром восстановлено движение (Бийск — Мартыново — Ельцовка и Бийск — Карабинка).

На расчистке дорог непрерывно работает 42 единицы техники. На наиболее опасных участках дополнительно выставлено 15 постов ГИБДД, задействовано 15 рабочих групп муниципальных образований. В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю работает оперативный штаб. Переметов, скопления транспорта на перекрытых участках нет, обращений от населения не поступало, но оперативные службы настоятельно просят автомобилистов отказаться от поездок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильные снегопады и метели этой зимой стали частными «гостями» на Алтае. В конце прошлой недели — 17 февраля — они стали причиной закрытия двух участков трасс в направлении Рубцовска и Змеиногорска, а 9 февраля, помимо перекрытия дорог из-за погоды, было объявлено о закрытии трассы ночью по причине учений военных.