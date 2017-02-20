Красноярск, 20 февраля, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Василия Зуева. «Меня всегда возмущает, когда я слышу, что мы были не готовы к войне. Готовили нас упорно, и каждый из нас, в 40-х — еще мальчишка, понимал, главное — это защитить Родину», — вспоминает юбиляр. В далеком 1941 году 19-летний паренек Вася Зуев был душой компании, участвовал в самодеятельности, обожал спорт.

Глава Красноярска поздравил ветерана

«Мне повезло: в свое время я прошел настоящую военно-спортивную школу, — рассказывает он. — Я был членом городского комитета комсомола в Кустанае и личным примером старался увлечь: многокилометровые кроссы бегал, нормы ГТО сдавал. Помню, организовали мы однажды культпоход по казахским деревням. Зима, мороз под — 40, а мы на лыжах, плюс костюмы и инструменты с собой. Ну, ничего, справились. За тот культпоход наградили меня значком «Активист комсомольского кросса ВЛКСМ». В это время я имел первый разряд по лыжам и легкой атлетике».

Василий Зуев

По комсомольской путевке Василий Зуев оказался и в армии, за два дня до начала войны став курсантом Грозненского военно-пехотного училища. После окончания ускоренного курса в звании лейтенанта Зуев был направлен в Армавир, где формировалась 197-я стрелковая дивизия. О войне вспоминает часто.

«Офицеру в боях тяжело, а солдату еще тяжелее, поэтому своих солдат командир обязан беречь. После боя, помню, давали легкий табак, а так как я никогда не курил, отдавал его как награду отличившимся солдатам. Всегда проводил разбор ошибок и подводил итоги боя. Ведь цена ошибки — жизнь. Впрочем, на войне другой цены и не бывает», — вспоминает ветеран.

С 1942 по 1945 годы Василий Зуев служил на Сталинградском, Юго-западном фронтах. О его боевых заслугах не раз писали фронтовые газеты, сам же ветеран особо вспоминает Донскую операцию: «10 июля 1942 года наш третий батальон оказался у знаменитой Шолоховской станицы Вешенская. Двое суток держали оборону, а ситуация с каждым днем все тяжелее. С одной стороны, понимаю — надо отходить, с другой — приказ №227 «ни шагу назад». В итоге принял решение — отступать. Выскакиваем на берег, а переправочных средств нет. Я тренированный был, разделся, привязываю на голову пистолет и поплыл… Две лодки мы пригнали, погрузили вещи, минометы, боеприпасы, на корму посадил солдата с ручным пулеметом, чтобы отстреливаться, и поплыли. Одной рукой — за борт, другой — гребем, и каждый такой гребок стоит жизни».

За свою фронтовую жизнь Василий Васильевич был трижды ранен, но всегда, подлечившись в госпиталях, снова отправлялся на войну с фашистами. Конец войны застал его в Чехословакии. 9 мая 1945 года взвод Василия Зуева встретил в Ческе-Будуевице. День Победы отметили с французами, англичанами, американцами.

После войны обосновался в Красноярске. Познакомился с красивой девушкой, поженились. Вскоре родилась дочь, затем сын.

Вместе с женой Розой Андреевной Василий Васильевич прожил 60 лет. Дождались двух внуков и двух правнуков.

Василий Зуев

Полковник в отставке Василий Васильевич Зуев за всю свою жизнь ни минуты не провел на заслуженном отдыхе: десять лет работал военруком в Красноярском строительном техникуме, с 80-х преподавал гражданскую оборону в Институте цветных металлов и золота, 15 лет возглавлял Совет ветеранов Кировского района. Работа с молодежью, стремление подготовить ее к реальным армейским будням стали делом его жизни.

За проявленное мужество и стойкость в боях за Родину Василий Зуев награжден орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденом Жукова, орденом Александра Невского, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией», а также знаком «Герб города Красноярска».

В день юбилея ветерана пришли поздравить дети и внуки, члены городского совета ветеранов. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов передал в адрес ветерана поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина и подчеркнул: «Уважаемый Василий Васильевич! Знаю, что военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне стало для Вас делом всей жизни. Огромное вам спасибо за очень важную подвижническую работу, которую вы проводите. Разрешите от имени всех красноярцев поблагодарить вас за инициативность и, конечно, за Великую Победу. Желаю вам сибирского здоровья, бодрости духа и внимания близких».