Вашингтон, 20 февраля, 2017, 06:40 — ИА Регнум.



Confidencialhn.com Конгресс США

Руководитель комитета по разведке палаты представителей конгресса США Девин Нуньес не видит никаких фактов, подтверждающих то, что бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн «что-то сделал неправильное». Об этом конгрессмен заявил в воскресенье, 19 февраля, сообщает CBS News.

По имеющейся у Нуньеса информации, у разведывательного сообщества США не существует достоверной информации о том, что он «сделал что-то неправильное».

Разведка США, безусловно, провела бы все необходимые расследования при условии наличия доказательств неправомерных действия Флинна. «Мы бы хотели сделать это, — отметил Нуньес. — Но дело в том, что я не вижу никаких доказательств того, что он на самом деле обсуждал антироссийские санкции, аннексию Крыма и вторжение на Украину».

Кроме того, глава разведкомитета палаты представителей конгресса США заявил о проблеме утечек информации. «Число человек, которым было известно, что бывший советник <президента США — ред.> по национальной безопасности генерал Майкл Флинн имел беседу с русскими, было очень-очень невелико, — заявил Нуньес. — И они находятся на самом высоком уровне администрации Обамы».

Напомним, 14 февраля стало известно о том, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. Этому предшествовало растиражированное в СМИ сообщение о том, что Флинн не полностью ознакомил администрацию президента США о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.