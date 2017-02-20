Петропавловск-Камчатский, 20 февраля, 2017, 06:30 — ИА Регнум. На Камчатке в рамках реализации инвестиционного проекта территории опережающего развития началось строительство двух новых дорог — одна на 3 км, а вторая на 1,5 км в длину, сообщил корреспонденту ИА REGNUM министр транспорта края Владимир Каюмов, отметив, что на эти цели направлено 275 миллионов рублей.

ИА REGNUM Дорога. Петропавловск-Камчатский

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По его словам, дороги строятся для проекта «Зеленовские озерки», который ориентирован на реализацию агропромышленного и туристического направлений.

«Дороги будут сданы вместе с освещением. Сейчас идет строительство с выборкой грунта и обустройством земполотна. Это будут асфальтированные проезды», — сказал министр.

Одна дорога ведёт в сторону действующей базы отдыха, другая — к агропромышленному парку. Площадка «Зеленовские озерки» находится в границах Раздольненского сельского поселения, в 20-ти километрах от города Елизово. Сейчас к базе отдыха ведёт необустроенный грунтовый проезд.

Тем временем, как стало известно ИА REGNUM, краевые власти предлагают Минвостокразвития распространить режим ТОР еще на два района — Карагинский и Соболевский. Это нужно для реализации инвестиционных проектов местных рыбопромышленных компаний.

В Карагинском районе инвестор планирует построить на побережье современный завод по переработке рыбной продукции с комплексом производственного и холодильного оборудования. Объем инвестиций по проекту составляет более 1,1 миллиарда рублей, количество новых рабочих мест — 155. Второй инвестор, ООО «Витязь-Авто», намерен построить современный рыбоперерабатывающий комплекс мощностью 150 тонн в сутки готовой продукции, в с. Устьевое Соболевского района. Объем инвестиций в предстоящее строительство превышает 200 миллионов рублей.

На «Зеленовских озерках» сейчас заняты два инвестора, проекты которых предполагают организацию тепличного комбината по выращиванию овощей и создание птицефабрики. В стадии рассмотрения находятся заявки ещё 3-х потенциальных резидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, инвесторы намерены вложить в строительство инфраструктуры главного порта региона в Петропавловске-Камчатском около 4 миллиардов рублей. Инвестпроект будет реализован в рамках ТОР «Камчатка» и его инициатор — компания «Свободный порт» уже получила статус резидента. Планируется создание современного многофункционального транзитного грузового узла для обработки, приема и перевозок грузов, следующих с Камчатки в другие российские региона, страны Юго-Восточной Азии, Европу по трассе Северного морского пути, а также сокращение сроков доставки грузов между Дальним Востоком и центральной Россией.