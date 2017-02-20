Лондон, 20 февраля, 2017, 06:13 — ИА Регнум. Пока Великобритания не продвинется в вопросе выхода из Европейского союза, ЕС не планирует обсуждать с Соединенным Королевством торговое соглашение. Такое положение дел может сохраниться вплоть до 25 декабря 2017 года, сообщает Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Издание пишет, что Брюссель отказывается вести любые переговоры с Лондоном до тех пор, пока британские власти не достигнут прогресса по двум направлениям. Во-первых, это выплата со стороны Великобритании в размере 60 млрд евро за выход из ЕС. Во-вторых, это касается прав граждан Евросоюза, которые продолжают жить на британской территории.

Планируется, что переговоры между Великобританией и ЕС об условиях Brexit должны начаться не ранее конца марта 2017 года и продлиться полтора-два года. Центральными вопросами обсуждений станут финансовые отношения между страной и ЕС, а также доступ британских компаний на европейский рынок и наоборот.

Однако, как ранее на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил представитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, маловероятно, что Лондон и Брюссель успеют договориться об условиях выхода из состава ЕС за предполагавшиеся два года.

Юнкер отметил, что прежде чем Великобритания выйдет из состава ЕС, ей необходимо внести изменения по меньшей мере в 20 тыс. своих законов. А пока Соединенное Королевство не вышло из Евросоюза, у него нет права на двусторонние торговые соглашения, напомнил представитель ЕК.