FT: До прогресса по Brexit ЕС не будет обсуждать с Великобританией торговлю
Лондон, 20 февраля, 2017, 06:13 — ИА Регнум. Пока Великобритания не продвинется в вопросе выхода из Европейского союза, ЕС не планирует обсуждать с Соединенным Королевством торговое соглашение. Такое положение дел может сохраниться вплоть до 25 декабря 2017 года, сообщает Financial Times.
Издание пишет, что Брюссель отказывается вести любые переговоры с Лондоном до тех пор, пока британские власти не достигнут прогресса по двум направлениям. Во-первых, это выплата со стороны Великобритании в размере 60 млрд евро за выход из ЕС. Во-вторых, это касается прав граждан Евросоюза, которые продолжают жить на британской территории.
Планируется, что переговоры между Великобританией и ЕС об условиях Brexit должны начаться не ранее конца марта 2017 года и продлиться полтора-два года. Центральными вопросами обсуждений станут финансовые отношения между страной и ЕС, а также доступ британских компаний на европейский рынок и наоборот.
Однако, как ранее на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил представитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, маловероятно, что Лондон и Брюссель успеют договориться об условиях выхода из состава ЕС за предполагавшиеся два года.
Юнкер отметил, что прежде чем Великобритания выйдет из состава ЕС, ей необходимо внести изменения по меньшей мере в 20 тыс. своих законов. А пока Соединенное Королевство не вышло из Евросоюза, у него нет права на двусторонние торговые соглашения, напомнил представитель ЕК.