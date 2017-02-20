Кали, Колумбия, 20 февраля, 2017, 05:27 — ИА Регнум. На Кубке мира по велоспорту на треке в колумбийском городе Кали российские спортсмены завоевали десять медалей, одна из них высшей пробы. Соревнования завершились в ночь на понедельник, 20 февраля.

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Среди медалей, которые получили представители России, есть одно «золото», четыре серебряные медали и пять бронзовых. Награду высшей пробы выиграл Денис Дмитриев в спринте.

Дмитриев — бронзовый призер Олимпиады 2016 года в спринте, и двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира в этой дисциплине. В поединке за «золото» российский спортсмен в обоих заездах был сильнее немца Макса Нидерлага. Третье место осталось за еще один представителем РФ Павлом Якушевским.

«Серебро» осталось за Анастасией Войновой и Дарьей Шмелевой в командном спринте, также Войновой в индивидуальном спринте, Евгенией Романютой в скрэтче, Александром Евтушенко, Сергеем Шиловым, Дмитрием Соколовым и Мамырой Сташа в командной гонке преследования.

Кирилл Самусенко, Алексей Ткачев и Павел Якушевский в командном спринте, Евгений Ковалев, Владислав Куликов, Алексей Курбатов и Андрей Сазонов в командной гонке преследования, Шмелева и Якушевский в индивидуальном спринте, Виктор Минаков и Сазонов в мэдисоне получили бронзовые медали.