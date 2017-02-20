Пекин, 20 февраля, 2017, 05:16 — ИА Регнум. Авианосец Третьего флота ВМС США класса «Нимиц» «Карл Винсон» начал патрулирование в Южно-Китайском море, что говорит о провокационной направленности действий США в регионе, заявляет обозреватель китайской газеты Global Times 19 февраля.

Studyblue.com Авианосец «Карл Винсон»

Неопределённым остается уровень, глубина и степень вовлечённости США, сообщает издание.

Ссылаясь на информацию в западных СМИ, издание заявляет, одной из целей «Карла Винсона» в Южно-Китайском море является осуществление права «свободы навигации». Заявленная же свобода навигации, по мнению Вашингтона, подразумевает, что военные суда США могут беспрепятственно и произвольно вторгаться в территориальные воды других стран, полагает издание.

«Китай будет твердо противостоять провокациям США. Свобода навигации приемлема на некоторых участках в открытом море, однако в исключительных экономических зонах, над которыми у государства есть эксклюзивные права освоения и использования морских ресурсов, американская свобода навигации неприемлема и может навредить экономическим интересам третьих стран», — заявляет обозреватель издания.

Кроме того, Китаю необходимо продолжать возводить острова и рифы в Южно-Китайском море в целях защиты его прав и интересов. Вдобавок Китаю необходимо приложить целый ряд усилий для улучшения отношений со своими соседями в Южно-Китайском море, а также достигнуть консенсуса по территориальным спорам, которые могут быть решены только посредством дипломатических консультаций и переговоров среди заинтересованных сторон. Всему этому, как заявляется, угрожает провокационная политика США.

«Периодическая критика Китая со стороны США направлена на дискредитацию действий по налаживанию отношений с его союзниками в регионе и призвана нарушить мир и стабильность в Южно-Китайском море. Вашингтон хочет добиться нераздельного присутствия в регионе», — продолжает эксперт.

Кроме того, отмечается, что за последние несколько лет администрация США под руководством президента Обамы ограничила присутствие ВМФ США в регионе, особенно в спорных районах, таких как острова Наньша (Спратли), и не осуществляла без необходимости навигационные операции в Южно-Китайском море с 2012 по 2015 год.

Однако позже началась периодическая активность в водах, которая может в дальнейшем перерасти в столкновения с Китаем. Ограничения, введенные Обамой, резко снизили вероятность подобного исхода.

Среди всех регионов, окружающих КНР, наибольший интерес для США представляет именно Южно-Китайское море, что одновременно рассматривается Китаем как самая серьезная угроза для его безопасности.

Кроме того, обозреватель считает, что Южно-Китайское море играет для КНР ключевую роль в 21-м столетии, поскольку по нему пролегают морские отрезки «Нового шелкового пути».

«Из осознания его важности, администрация Трампа определенно будет прибегать к сдерживанию Китая в интересах США. Отправляя «Карла Винсона» в Южно-Китайское море, США хотят пойти на провокации и вбить клин между Китаем и окружающими странами. Это может стать спусковым крючком к серьезным трениям или даже военным столкновениям между США и Китаем», — говорится в материале Global Times.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что Китай в лице представителя своего дипломатического ведомства Гэн Шуана предостерег США от патрулей в Юго-Восточном море.