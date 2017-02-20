Сеул, 20 февраля, 2017, 05:01 — ИА Регнум. Сеул планирует добиться усиления международного давления на Пхеньян. Причиной тому послужило недавнее убийство в Малайзии сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Нама. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Флаг Республики Корея

В интервью изданию исполняющий обязанности президента Южной Кореи, премьер-министр Хван Гё Ана заявил, что его страна хочет, чтобы международное сообщество оказало давление на Северную Корею, чтобы заставить ее «заплатить за такой акт терроризма».

Издание отмечает, что сегодня, 20 февраля, Ана созвал национальной безопасности в Сеуле в связи с убийством Ким Чен Нама. Он, как предполагается, был отравлен 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По словам и. о южнокорейского президента, «за этим инцидентом определенно стоят северокорейские власти».

Напомним, что 17 февраля по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама был задержан 47-летний житель Северной Кореи Ли Чхон Чхоль. Позднее газета The Star писала, что подозреваемый занимался химией и может считаться экспертом в этой науке.