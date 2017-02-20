Оттава, 20 февраля, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Опасаясь депортации из США, в Канаду сбежали около 20 человек. Они пересекли американо-канадскую границу и оказались в Манитобе сегодня, 20 февраля, рано утром. Об этом сообщает CBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Отмечается, что именно маршрут, ведущий в Манитоб, используется нелегальными мигрантами, которые боятся выдворения из США, чаще всего. Среди беженцев был как минимум один ребенок, сообщает радио‑ и телевещательная корпорация Канады.

Сейчас нелегальные мигранты ожидают проверок пограничной службы.

Это уже не первый случай, когда люди, находящиеся на территории США на нелегальных условиях, прибывают в Канаду, опасаясь депортации из Соединенных Штатов. Как ранее писало ИА REGNUM, на прошлой неделе 30 мигрантов прибыли в Манитоб. Они объяснили, что боятся быть высланными с американской территории во время президентства Дональда Трампа.

Власти Канады, в свою очередь, ранее заявляли, что намерены оставаться «домом надежды для людей со всего мира».

По информации представителей полиции, что с начала 2017 года стражи порядка задержали 99 человек, которые незаконно пересекли границу.