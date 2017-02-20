Петропавловск-Камчатский, 20 февраля, 2017, 04:31 — ИА Регнум. Петропавловск-Камчатский в результате воздействия мощного снежного циклона, который ударил по югу Камчатки в субботу, завалило снегом. Осадки сопровождались штормовым ветром. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном метеоцентре, непогода бушевала все минувшие выходные.

Петропавловск-Камчатский

Читайте также: Здоровью спасенных на Камчатке в пургу лыжников ничего не угрожает: МЧС

Сейчас, по словам синоптиков, погода на юге края нормализуется, но в понедельник еще возможен снег при сильных порывах ветра.

«Циклон, который принес на юг сильный снег и ветер в порывах до 26 метров в секунду, медленно смещается на север края и будет портить погоду в других районах региона», — уточнили в метеоцентре.

Тем временем, в управлении дорожного хозяйства столицы Камчатки корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что за минувшие выходные вывезли из города более 5,5 тысячи кубометров снега и работы продолжаются.

«Сейчас задействовано более ста единиц техники. Первоочередная задача — расчистить центральные и межквартальные проезды, а также подъезды к социальным объектам. Потом техника пойдет к домам», — сказали в управлении.

Там добавили, что общественный транспорт вышел на маршруты по расписанию, но есть некоторое отставание от графика из-за затрудненного движения с большим количеством машин.

Отменять занятия в школах Петропавловска власти сегодня не стали, отметив, что каждый родитель вправе сам принимать решение — отправлять ребенка на занятия или нет.

В главном аэропорту Камчатки сообщили, что задерживается только один самолет — рейса 173 компании «Аэрофлот» из Москвы. Он прилетит ближе к вечеру, а не утром, как обычно. Другие самолеты летают по расписанию.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные дни на Камчатке искали лыжников. Четверо молодых людей отправились на одну из гор Елизовского района. Там они планировали спуск на лыжах и сноубордах. Один из них обратился к спасателям, когда трое его друзей не прибыли вовремя в точку назначения. На поиски выдвинулись 17 спасателей, которые задействовали и автомобиль повышенной проходимости «Вепрь». В итоге экстремалов нашли живыми и здоровыми.