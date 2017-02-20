США, 20 февраля, 2017, 04:29 — ИА Регнум. На аукционе в США в воскресенье, 19 февраля, продали личный красный телефон фирмы Siemens Адольфа Гитлера. Он ушел с молотка за $243 тыс. Об этом сообщается в заявлении аукционного дома Alexander Historical Auctions.

Auctions.alexautographs.com Личный телефон Адольфа Гитлера

Аукционный дом назвал этот телефон «возможно» самым разрушительным «оружием» всех времен», так как посредством него был лишены жизни миллионы людей во всем мире.

Стартовая цена на телефон составляла $100 тыс. Хотя эксперты оценили стоимость средства коммуникации в пределах $200−300 тыс.

Отмечается, что этот телефон Гитлеру подарил вермахт. На предмете есть гравировка с именем фюрера. Телефон был обнаружен в конце войны советскими солдатами в бункере Гитлера. Позднее его продали британскому офицеру, его семья хранила аппарат более 70 лет.

До аукциона представитель Alexander Historical Auctions выразил надежду, что аппарат будет выкуплен одним из музеев, чтобы люди, глядя на него, задумывались, какими могут быть последствия фашизма.