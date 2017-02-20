Урумчи, Китай, 20 февраля, 2017, 04:26 — ИА Регнум. Холодный фронт принесет штормовой ветер и низкие температуры на севере Китая. Непогода продлится с вечера воскресенья до вторника, сообщает 19 февраля агентство «Синьхуа».

Artemachkasov.com Синьцзян

Синьцзян-Уйгурский автономный район и большая часть севера Китая испытает на себе понижение температур в среднем на 12 градусов наряду с сильным ветром.

Ожидаются также песчаные и пылевые бури на юге Синьцзян-Уйгурского автономного района, провинции Ганьсу и Внутренней Монголии.

С воскресенья на понедельник в провинциях Цинхай, Ганьсу, Шаньси, Хэйлунцзян и Цзилин также ожидается умеренный снег.

В Китае четырёхцветная система предупреждения о непогоде, где красный — самый серьезный уровень опасности, который следует за оранжевым, желтым и синим.