Вашингтон, 20 февраля, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Высказывание президента США Дональда Трампа о происшествиях с мигрантами в Швеции основывалось на выпуске телеканала Fox News. Об этом сам американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Мое заявление относительно того, что происходит в Швеции, было основано на передаче Fox News, в которой затрагивалась тема иммигрантов и Швеции», — отметил Трамп.

Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, как отмечает агентство Reuters, сказал, что президент США имел в виду не какой-либо инцидент конкретно, а в целом рост преступности из-за беженцев в Швеции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 18 февраля Трамп, комментируя ситуацию с беженцами в Германии, обратил внимание на ситуацию с мигрантами в Швеции. Что конкретно имелось в виду, он тогда не уточнил.

Позднее посольство Швеции в Вашингтоне обратилось в Государственный департамент США с просьбой разъяснить слова американского лидера.