Вашингтон, 20 февраля, 2017, 03:51 — ИА Регнум. Высокопоставленные чиновники КНДР прибудут в США для переговоров с бывшими американскими чиновниками. О подготовке первой за последние пять лет встрече представителей двух стран сообщает в воскресенье, 19 февраля, The Washington Post.

Kaihan01.blog.jp Ракетные установки. КНДР

Сообщается, что организация встречи американских чиновников с представителями правительства Северной Кореи в последние восемь дней стала намного более сложной. Виной тому проведенные КНДР 12 февраля испытания баллистической ракеты и убийство брата Ким Чен Ына в Малайзии.

Предстоящая встреча может стать началом конструктивного диалога между Пхеньяном и администрацией президента США Дональда Трампа, однако аналитики сомневаются в том, что власти КНДР готовы смягчить свою агрессивную позицию по ядерной программе.

По предварительным данным, северокорейскую делегацию возглавит директор департамента по связям с США Чхве Сон Хи. Она уже не первый раз участвует в официальных встречах с представителями США в рамках переговоров по Track 1.5.

В последние годы переговоры с КНДР проходили в Куала-Лумпур, Женеве, Берлине и Улан-Баторе, однако в США представители Пхеньяна не были с июля 2011 года.