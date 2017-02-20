Вашингтон, 20 февраля, 2017, 03:27 — ИА Регнум. Швеция требует от США разъяснения по поводу слов американского президента Дональда Трампа о происшествиях с мигрантами в Швеции. С этой целью шведское посольство в Вашингтоне обратилось в Госдеп США, пишет Aftonbladet со ссылкой на официального представителя шведского МИД Катарину Аксельссон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Она заявила, что посольство Швеции в американской столице связалось с Государственным департаментом США, чтобы получить объяснение, к чему относятся слова Трампа о произошедшем в Швеции.

Напомним, что ранее глава США, говоря о ситуации с беженцами в Германии, привел в пример ситуацию с Швеции. Он заявил: «Посмотрите, что вчера произошло в Швеции. В Швеции, кто бы мог подумать?». Что конкретно имелось в виду, Трамп не пояснил.

По данным за 2015 год, шведские власти приняли рекордные для страны 160 тысяч беженцев. В 2016 году ожидалось принять от 30 до 50 тыс. беженцев. Прогноз на 2017 год сложно предсказуем, считают в миграционном ведомстве. Приблизительно страна готова впустить до 51 тыс. мигрантов.