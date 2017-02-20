Ухань, Китай, 20 февраля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Компания «Китайские восточные авиалинии» официально представят услугу Wi-Fi во время перелета из Уханя в центральную часть Китая и Синдней уже в понедельник, сообщает 19 февраля китайское информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники в компании.

Wi-Fi

Первые же рейсы по указанным маршрутам в понедельник будут включать в себя предоставление доступа к сети Интернет посредством Wi-Fi. Однако, как сообщается, это не отменяет необходимость отключать мобильные устройства во время руления, взлета и снижения самолета. При этом, количество обслуживаемых устройств на борту ограничено одной сотней.

Как ранее уже сообщало ИА REGNUM, планируется, что к 2025 году любой пассажир поездов и самолетов в любое время сможет получить доступ к интернету посредством сервиса Wi-Fi.