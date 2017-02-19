Пекин, 20 февраля, 2017, 02:47 — ИА Регнум. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписала концессионное соглашение с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) с 8% долей участия китайской стороны в добыче нефти в Абу-Даби, сообщает 19 февраля информационное агентство «Синьхуа».

M1kha Добыча нефти

Соглашение было подписано главным исполнительным директором арабской госкомпании султаном Ахмедом Аль-Джабером и председателем CNPC Ван Илинем.

Для получения доли в концессии китайская сторона сделала взнос в размере 1,77 млрд долл. США.

Аль-Джабер, оценивая это соглашение. заявил: «мы видим широкие возможности в сотрудничестве и оптимизации наших энергетических ресурсов и получения максимальных экономических выгод».

Ван Илинь также заявил, что соглашение «знаменует новый важный этап в стратегии отношений CNPC и ADNOC, а также новую надежду, что оно в дальнейшем приведет к новым возможностям в энергетическом секторе ОАЭ».

Напомним, CNPC является крупнейшим нефтегазовым производителем и поставщиком в Китае, равно как и одним из ключевых мировых поставщиков услуг в секторе разработки нефтяных месторождений.