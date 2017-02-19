Пекин, 20 февраля, 2017, 02:23 — ИА Регнум. Китайский железнодорожный сектор «на полных парах» идет к осуществлению 35 новых проектов, которые стартуют в 2017 году в рамках государственного плана расширения железнодорожной сети, сообщает информационное агентство «Синьхуа» 19 февраля.

Tourisminchina.ru Железная дорога. КНР

Строительство начнется с создания новой железнодорожной линии длиной в 2100 км, 2500 км двухпутных линий и 4000 км электрифицированных железнодорожных путей в этом году, сообщает издание.

Для достижения планов, Китайским железным дорогам было выделено 800 млрд юаней бюджетных средств от центрального правительства.

Заместитель министра транспорта КНР Ян Юйдун сообщал ранее, что Китай потратит 3,5 трлн юаней на строительство железных дорог за период 13-го пятилетнего плана.

К 2020 году планируется увеличить протяженность высокоскоростных железных дорог до 30 тыс. км, соединив ими более 80% крупнейших городов страны.

На конец 2016 года Китай обладал железнодорожной транспортной сетью протяжённостью в 124 тыс. км при самой протяженной в мире сети скоростных дорог в 22 тыс. км.

Также планируется большое внимание уделить соединению с транспортными артериями удаленных населенных пунктов страны, а также развитию железнодорожной сети в западных регионах страны в рамках программы борьбы с бедностью.

Отметим, что Китай добился существенных успехов в развитии технологий скоростных железных дорог. Как ранее уже сообщало ИА REGNUM, корпорация «Китайские железные дороги» ведет разработку высокоскоростных магистралей, которые будут возводиться за рубежом. В частности, Китай планирует создание высокоскоростной линии Москва — Казань протяженностью 770 км к 2022 году.