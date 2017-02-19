Куньмин, Китай, 20 февраля, 2017, 01:22 — ИА Регнум. Пожар, разгоревшийся в Мьянме, перекинулся через границу с Китаем. Огонь подобрался к двум поселкам и охватил природоохранную зону, сообщает со ссылкой на пожарные службы Китая информационное агентство «Синьхуа» 19 февраля.

Лесной пожар

Очаг возгорания перекинулся через границу с провинцией Юньнань поздно вечером в субботу, 18 февраля. По сообщениям властей, два лесных участка, находящихся в ведении города Лушуэй, по-прежнему объяты пламенем. Участок возгорания в зоне заповедника в горах Гаолигун также остается непотушенным.

Было мобилизовано более 100 борцов с огнем. Они вынуждены тушить огонь на высоте порядка трех километров над уровнем моря в труднопроходимых условиях. Власти мониторят изменение ветра и другие природные факторы в целях ликвидации пожара, сообщает агентство.