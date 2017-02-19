СМИ: За неделю до отставки Флинн получил план по снятию с РФ санкций
Вашингтон, 20 февраля, 2017, 00:36 — ИА Регнум. Майклу Флинну, который занимал пост советника по национальной безопасности США меньше месяца и ушел из-за «русского скандала», всего за неделю до отставки был предоставлен план по возможному снятия с России санкций новым президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, советнику также был предложен вариант по нормализации российско-украинских отношений. Об этом пишет издание The New York Times.
Согласно данным газеты, большую часть работы над соответствующим документом выполнил украинский депутат Андрей Артеменко. Но одно дело разработать, другое — передать, что представлялось довольно сложным. Поэтому Артеменко якобы договорился с предпринимателем Феликсом Сэтером, который ранее сотрудничал по бизнес-делам с Трампом, а также юрисконсультом последнего Майклом Коэном. Он и доставил предложение Флинну, пишет NYT.
Как отнеслись в Белом доме к этому предложению, непонятно. Однако, как пишет издание, инициатива Артеменко, мягко говоря, вызвала неодобрение со стороны украинских чиновников. Так, украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Артеменко не имел права действовать самостоятельно в вопросах, которые касаются всей Украины. В частности, он не должен был предоставлять какие-либо альтернативные планы от имени Украины к любым иностранным правительствам.
Помимо прочего, в предоставленном Флинну плане также содержались сведения о причастности президента Украины Петра Порошенко к коррупции, пишет The New York Times.
Как ранее писало ИА REGNUM, Майкл Флинн подал в отставку, не проработав и месяца, из-за разгоревшегося в СМИ скандала о его контактах с российским послом. 19 февраля Дональд Трамп должен провести встречи с четырьмя потенциальными кандидатами на пост его советника по национальной безопасности.