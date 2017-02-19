Вашингтон, 20 февраля, 2017, 00:36 — ИА Регнум. Майклу Флинну, который занимал пост советника по национальной безопасности США меньше месяца и ушел из-за «русского скандала», всего за неделю до отставки был предоставлен план по возможному снятия с России санкций новым президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, советнику также был предложен вариант по нормализации российско-украинских отношений. Об этом пишет издание The New York Times.

Майкл Томас Флинн

Согласно данным газеты, большую часть работы над соответствующим документом выполнил украинский депутат Андрей Артеменко. Но одно дело разработать, другое — передать, что представлялось довольно сложным. Поэтому Артеменко якобы договорился с предпринимателем Феликсом Сэтером, который ранее сотрудничал по бизнес-делам с Трампом, а также юрисконсультом последнего Майклом Коэном. Он и доставил предложение Флинну, пишет NYT.

Как отнеслись в Белом доме к этому предложению, непонятно. Однако, как пишет издание, инициатива Артеменко, мягко говоря, вызвала неодобрение со стороны украинских чиновников. Так, украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Артеменко не имел права действовать самостоятельно в вопросах, которые касаются всей Украины. В частности, он не должен был предоставлять какие-либо альтернативные планы от имени Украины к любым иностранным правительствам.

Помимо прочего, в предоставленном Флинну плане также содержались сведения о причастности президента Украины Петра Порошенко к коррупции, пишет The New York Times.

Как ранее писало ИА REGNUM, Майкл Флинн подал в отставку, не проработав и месяца, из-за разгоревшегося в СМИ скандала о его контактах с российским послом. 19 февраля Дональд Трамп должен провести встречи с четырьмя потенциальными кандидатами на пост его советника по национальной безопасности.