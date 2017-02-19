Москва, 19 февраля, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Новые межконтинентальные баллистические ракеты, которые способны преодолеть любую противоракетную оборону (ПРО) США, разрабатывает Российская Федерация. Об этом, как передает RT, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире программы «Воскресный вечер» на канале «Россия-1».

Mil.ru Пуск ракеты

Вице-премьер РФ пояснил, что сейчас ядерные силы сдерживания страны состоят из разных ракет, в том числе из «старых советских классических» «Воевод». По его словам, новые ракеты сейчас разрабатываются, работы идут по плану.

«Это оружие скоро также появится в нашей армии, — сказал вице-премьер РФ. — Это оружие, которое способно преодолеть и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю ПРО США. Мы разорвём эту оборону».

По мнению Рогозина, ПРО США на сегодняшний день «не представляет для нас» серьезной военной угрозы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с рабочими АО «Кировское машиностроительное предприятие» (Киров, входит в концерн ВКО «Алмаз — Антей») заявил, что в 2018—2025 годах в России будет реализована новая программа по модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса.