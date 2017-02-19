Париж, 19 февраля, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих во Франции. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на местные СМИ.

Normann Copenhagen Нападение с ножом

Инцидент произошел в воскресенье, 19 февраля, в городе Монтобане. По последним данным, в результате происшествия пострадали 3 человека.

«Трое человек получили ранения, — говорится в сообщении. — Информации о тяжести нанесенных злоумышленником травм пока не поступало».

Известно, что сотрудникам полиции удалось нейтрализовать мужчину, подозреваемого в нападении на прохожих.

Ведется следствие.