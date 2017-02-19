Могадишо, 19 февраля, 2017, 19:15 — ИА Регнум. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался в столице Сомали Могадишо. Об этом, как передает ВВС, сообщили в администрации города.

Niklas Freidwall Взрыв

«В одном из его южных кварталов — Мадине — взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате инцидента погибли 16 человек, еще около 40 получили ранения.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.