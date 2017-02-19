Дамаск, 19 февраля, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Российская Федерация и Турция за сутки зафиксировали в Сирии новые нарушения перемирия. Об этом говорится в воскресенье, 19 февраля, в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, размещенном на сайте Минобороны России.

Freedom House Нарушение перемирия в Сирии

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 8 нарушений в провинциях Латакия (4) и Хама (4)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкой часть представительства было зафиксировано 13 нарушений в провинциях Дамаск (3), Деръа (2), Идлиб (1), Латакия (2), Хама (3) и Хомс (2), но в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной было подтверждено только 2 случая нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 декабря 2016 года в Сирии был введен режим прекращения боевых действий. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооруженными группировками оппозиции.