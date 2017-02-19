Тегеран, 19 февраля, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что между Тегераном и Москвой имеются разногласия в подходах к урегулированию конфликта в Сирии, не соответствует действительности. Об этом, как передает ТАСС, сообщил спикер иранского меджлиса (однопалатного парламента) Али Лариджани.

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«Между нами нет противоречий ни тактического, ни стратегического характера, — заявил он. — У нас общие оценки относительно ситуации в Сирии и ее будущего».

Спикер меджлиса, оценивая состояние российско-иранских отношений, подчеркнул, что обе страны «двигаются к стратегическому союзу в регионе».

11 февраля секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что власти Ирана снова могут разрешить использовать свое воздушное пространство Воздушно-космическим силам (ВКС) России.

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