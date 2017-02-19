Кито, 19 февраля, 2017, 17:22 — ИА Регнум. В Эквадоре открылось сегодня сорок три тысячи шестьсот участков для голосования. В выборах президента страны и депутатов парламента принимают участие 12 800 000 избирателей. За пределами страны открыто девятьсот участков для голосования, сообщает Andes.

Vanderlindenma Выборы

В случае, если ни один из кандидатов не наберет пятьдесят процентов голосов либо сорок, но с опережением ближайшего соперника на десять процентов, 2 апреля в стране пройдет второй тур президентских выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, итоги выборов сложно прогнозировать. Тем более, что за неделю до выборов публикации данных социологических служб о рейтингах кандидатов в президенты были запрещены властями страны.