Калуга, 19 февраля, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Калужскими полицейскими задержана семейная пара, подозреваемая в хищении денежных средств со счетов банковских карт жителей Москвы, Калужской и Московской областей. Об этом сообщила 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Наталья Горохова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

По ее словам, задержанные, мужчина 1989 года рождения и женщина 1992 года рождения, являются жителями Малоярославецкого района Калужской области.

Как установлено полицейскими, злоумышленники, используя мобильные телефонные номера, оформленные на третьих лиц, совершали звонки гражданам, которые оставляли объявления о продаже мебели, предметов одежды, недвижимости и автотранспорта на сайтах купли-продажи в сети интернет.

Так, под предлогом приобретения товара мошенники договаривалась о перечислении предоплаты на банковскую карту продавца, тем самым получая сведения о номерах банковских карт потерпевших. После этого злоумышленники осуществляли регистрацию банковской карты в системе онлайн-банкинга. Якобы для перевода денежных средств, злоумышленники выманивали у продавца товара одноразовые пароли подтверждения регистрации. В дальнейшем, получив доступ к расчетным счетам, либо реквизиты, необходимые для осуществления конкретной операции, мошенники совершали хищение денежных средств путем перевода их на подконтрольные счета.

Кстати, с целью сокрытия следов преступной деятельности, для перевода похищенных денежных средств подозреваемым использовались счета банковских карт, оформленных на третьих лиц.

Сотрудниками полиции зафиксировано 7 эпизодов преступной деятельности, потерпевшими по которым выступают два жителя Обнинска и пять жителей Москвы. Общий ущерб составил более 100 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Мужу избрана мера пресечения — арест, жене — подписка о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году органами внутренних дел на территории Калужской области было зарегистрировано 16 193 преступления. Было изобличено 6363 лицо. В регионе отмечается сокращение на 17,6% всех видов краж.